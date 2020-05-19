Эксперт: в России наблюдается снижение темпа роста заболеваемости коронавирусом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Пик распространения нового коронавируса в России пройден, наблюдается снижение роста числа заражений инфекцией. Об этом заявил во вторник вирусолог, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев в эфире телеканала " Россия-24".

"Я думаю, что, конечно, все-таки пик пройден. Кривая [заболеваемости] пошла вниз, это отмечено не только в общероссийском масштабе, но и в Москве. Это очень показательно, Москва ведь у нас была, к сожалению, лидирующим [по числу заражений] регионом. Мы видим, что после достаточно продолжительного плато сейчас начинается снижение заражаемости", - сказал он.

По мнению вирусолога, снятие ограничительных мер может привести к новому всплеску и более активному распространению новой коронавирусной инфекции. "Я сторонник продолжения самоизоляции, потому что не надо портить хорошее начало, не надо портить хорошо идущий процесс. Надо его подкрепить просто достаточной дисциплинированностью. Осталось не так долго", - добавил Зуев.

Он также пояснил, почему установление теплой летней погоды повлияет на снижение темпов распространения инфекции. "У нас есть, так сказать, свой стиль течения инфекционного процесса. Возьмите грипп. Грипп приходит к нам только дважды: когда холодно, сыро, ветрено, это поздняя осень и ранняя весна. Именно лето помогает нам от него избавиться", - сказал эксперт.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.