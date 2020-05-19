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Пандемия коронавируса нового типа
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РФПИ полностью оплатил поставку гуманитарного груза в США

В фонде также отметили, что американская сторона оплатила поставку ответного груза в Россию

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) полностью оплатил поставку российского гуманитарного груза в США в рамках борьбы с коронавирусом. США в свою очередь оплатили поставку ответного американского груза в РФ, говорится в заявлении фонда.

"РФПИ способствовал обмену гуманитарной помощью между Россией и США для борьбы с коронавирусом. Согласно итоговым договоренностям, фонд полностью оплатил поставку российского груза в США, а американская сторона оплатила поставку ответного американского груза в РФ", - отмечается в заявлении.

Также указано, что РФПИ уже много лет является надежным партнером для американских компаний на российском рынке и всегда выступал за развитие диалога между Россией и США. 

"Сегодня такой диалог критически важен для борьбы с коронавирусом на глобальном уровне. РФПИ подчеркивает, что пандемия коронавируса является глобальным вызовом, преодолеть который возможно только путем многостороннего международного сотрудничества. Именно благодаря своим международным партнерам РФПИ сейчас активно участвует в борьбе с коронавирусом на международном уровне и получает самую актуальную информацию о методах противостояния пандемии", - сообщает фонд. 

Ранее сегодня лава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США направляют в качестве помощи России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на безвозмездной основе. Речь идет о 200 аппаратах ИВЛ. Изготовленные в США первые 50 аппаратов будут готовы к отправке в среду. 

В апреле из РФ в США был доставлен груз медицинского оборудования, с которым РФПИ направил тест-системы для выявления инфекции. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, половина стоимости груза была оплачена РФПИ, другая половина - американской стороной.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
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