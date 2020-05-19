"Экспресс-газету" оштрафовали на 400 тыс. рублей за раскрытие имени несовершеннолетнего

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Мировой судебный участок Савеловского района в Москве оштрафовал на 400 тыс. рублей "Экспресс-газету" и еще на 30 тыс. - ее главного редактора Сергея Никитина за раскрытие в новостной заметке имени ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районного суда.

"ООО "Экспресс газета" и Сергей Никитин - признаны виновными по ч. 3 ст. 13.15 ("Незаконное распространение информации о несовершеннолетнем"). Издание оштрафовали на 400 тыс. рублей, главного редактора - на 30 тыс. рублей", - рассказал собеседник агентства.

При этом в суде не смогли уточнить, о каком тексте газеты и событии идет речь, так как эти сведения также касаются прав несовершеннолетнего.