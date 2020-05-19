В Сочи предложили обеспечить медиков бесплатным отдыхом в здравницах курорта

СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Сочи предложили обеспечить бесплатным отдыхом в санаториях курорта медицинских работников с их семьями в межсезонье после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации города.

"В свете событий последних месяцев мы считаем очень важным проявить особое внимание к медикам. В связи с этим Сочи вышел с инициативой пригласить их с супругами и детьми в наши здравницы на отдых и лечение. Разумеется, когда эпидемиологический фон станет благоприятным. Сейчас этот вопрос находится под особым контролем губернатора Краснодарского края, проект уже нашел позитивный отклик в Государственной думе и, мы надеемся, будет поддержан на правительственном уровне", - приводятся в сообщении слова главы города Алексея Копайгородского.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, такая инициатива была направлена на рассмотрение в Минздрав РФ, чтобы определить его механизм и источник финансирования. Поправить здоровье в сочинских санаториях российские медики и члены их семей смогут с октября 2020 года по май 2021-го. Это позволит не только обеспечить гарантированной загрузкой санаторно-курортный комплекс Сочи в этот период, но и отблагодарить медицинских работников за их самоотверженный труд в условиях борьбы с коронавирусом.

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. Возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов власти региона планируют с 1 июня, отдыхающих будут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию. На территории Сочи всего 65 таких санаториев, которые с учетов рекомендаций Роспотребнадзора смогут единовременно принять около 20 тыс. гостей.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье в городе популярен отдых по программам санаторно-курортного отдыха. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек.