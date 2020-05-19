Власти Петербурга готовят перечень правил прощальных церемоний при пандемии

Ранее администрация города получила предписание главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга, пункт №5 которого "исключает осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза". Публикации об этом вызвали широкий общественный резонанс.



"По мнению губернатора Александра Беглова, ситуация требует определить условия, при которых участие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания и похорон будет возможно. В настоящее время совместно с Роспотребнадзором уточняется порядок участия в прощальных церемониях при соблюдении необходимых противоэпидемических норм и правил", - сказано в сообщении пресс-службы.



Для проведения церемоний прощания с умершими, исключающими личное прощание родственников с покойным, решается вопрос о приспособлении одного из девяти ритуальных залов Крематория Санкт-Петербурга. На кладбищах города услуги по организации церемоний прощания не предоставляются, но запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет, уточнили в пресс-службе.



Ранее правительство города сообщало, что кладбища Санкт-Петербурга с 11 по 30 апреля закроют для посещения, они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших до окончания режима повышенной готовности.



В конце апреля администрация Петербурга определила два кладбища, на которых проходит захоронение умерших с коронавирусом - Илики в городе Ломоносов и Новое Колпинское городское кладбище. Погребение происходит в гробах с металлическим вкладышем и после разрешения Роспотребнадзора.

О вирусе в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявлено 11 340 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 2 272 человека, умерли 95.