В Дагестане могут ввести пропускной режим для жителей районов со сложной эпидобстановкой

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев предупредил об ужесточении режима ограничений из-за коронавируса в городах и районах республики с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией - для их жителей могут ввести пропускной режим. Об этом он сообщил во вторник на заседании оперативного штаба в Дербенте, сообщается на сайте главы региона.

"Если у вас на фоне республики ситуация будет ухудшаться, тогда не рассчитывайте ни на какие послабления. Я уже готовлю такой вариант, чтобы где-то ввести жесткую пропускную систему. Мы обеспечим порядок, но до этого нельзя доводить, и это зависит от нас с вами", - приводятся в сообщении слова Васильева.

При этом, по его словам, на более благополучных по коронавирусу территориях, где снижаются показатели распространения инфекции, ограничения могут быть смягчены.

"Появляется надежда на то, что мы можем улучшить ситуацию, а значит, ослабить ограничения и дать людям почувствовать себя в других условиях. Там, где улучшается обстановка, нужно создавать более комфортные условия для жизни людей, но безопасные. И, конечно, должно быть развитие экономики", - приводятся в сообщении слова главы региона.

По данным регионального штаба, на 19 мая было зарегистрировано 3 553 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2 003 человека выздоровели, умерли 32. Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов ранее сообщил, что от внебольничной пневмонии в Дагестане умерли 657 человек, в том числе 40 медиков.