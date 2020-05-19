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Пандемия коронавируса нового типа

Вывозной рейс из Франции с 244 пассажирами на борту прибыл в Петербург

С рейса сойдут 78 человек, в Пулково у них возьмут анализы на коронавирус и выдадут постановление об обязательной самоизоляции в течение 14 дней
Пассажиры "вывозного" рейса в аэропорту Парижа Дмитрий Орлов/ТАСС
Описание
Пассажиры "вывозного" рейса в аэропорту Парижа
© Дмитрий Орлов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс, на борту которого находятся 244 человека, прибыл в Санкт-Петербург из Парижа, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

"Прибыл", - говорится в статусе рейса.

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Рейс "Аэрофлота" отправился во вторник из аэропорта Шарля де Голля в 16:25 по местному времени (17:25 мск). На него зарегистрировались 244 пассажира, в основном граждане России, которые не смогли покинуть Францию на регулярных рейсах из-за пандемии коронавируса и отмены международного сообщения. Однако среди пассажиров есть два француза - сотрудники посольства Франции в Москве.

По данным пресс-службы Смольного, в Петербурге с рейса сойдут 78 человек, в Пулково у них возьмут анализы на коронавирус и выдадут постановление об обязательной самоизоляции в течение 14 дней. Затем прибывших развезут по домам на специальных автобусах. Тем, кто не может изолироваться дома на две недели, власти города предоставят места в обсервационном центре.

Остальных пассажиров самолет доставит в Москву. Это первый рейс из Парижа в Россию, организованный при поддержке Минкомсвязи РФ. До 25 мая запланировано еще 10 вылетов из других стран. Из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения людей домой.

Теги
РоссияФранцияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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