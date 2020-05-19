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Пандемия коронавируса нового типа

Источник: состояние протоиерея Смирнова значительно улучшилось

Собеседник агентства в Московском патриархате отметил, что о полном выздоровлении говорить пока рано

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госпитализированный с коронавирусом председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов чувствует себя значительно лучше, но еще находится в больнице. О его полном выздоровлении говорить пока рано, сообщил ТАСС во вторник источник в Московском патриархате.

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"Ему сильно лучше, но о полном выздоровлении пока речь не идет. <...> Он пока в больнице", - сказал собеседник агентства

8 мая Димитрий Смирнов был госпитализирован в Москве с пневмонией, проведенный у него анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. 16 мая в социальных сетях появились сообщения о том, что тяжелое состояние протоиерея потребовало его подключения к аппарату искусственной вентиляции легких, однако источник в окружении священника опроверг в разговоре с ТАСС эту информацию.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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