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Трутнев заявил о возможном объединении ряда российских особых экономических зон

Полпред заявил, что существующее дробное деление скорее будет мешать инвесторам, чем способствовать инвестиционному процессу
Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Несколько существующих в России особых экономических зон (ОЭЗ) планируется объединить, так как нынешнее дробное деление является неэффективным. Об этом сообщил во вторник вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе совещания о создании новых ОЭЗ, которое прошло по видеоконференцсвязи.

В новом составе кабмина Трутнев получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития. Эти обязанности он взял на себя помимо курирования традиционных направлений - развития Дальнего Востока и Арктики.

"Подготовлен и в ближайшее время будет направлен в правительство РФ на согласование законопроект о внесении изменений в федеральный закон "Об особых экономических зонах в РФ". Что мы в этом законопроекте хотели бы предусмотреть? Будет объединен ряд особых экономических зон, потому что существующее дробное деление считаем не очень эффективным. Оно скорее будет мешать инвесторам, чем способствовать инвестиционному процессу", - приводят слова Трутнева в сообщении пресс-службы аппарата полпредства.

Кроме того, планируется внедрить более четкие критерии отбора инвестиционных проектов, прежде всего связанные с мультипликатором, налогами, рабочими местами. "То есть будем оценивать, что в результате реализации тех или иных проектов будет происходить", - добавил Трутнев.

Вице-премьер поручил Минэкономразвития представить в кабмин итоговые предложения по созданию ОЭЗ. Они должны включать представление о единых принципах создания таких зон; параметрах инвестиционных проектов, которые могут быть в них реализованы; величине мультипликатора вложенных бюджетных средств к вложенным частным инвестициям. Должна быть упрощена процедура получения статуса резидента ОЭЗ.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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