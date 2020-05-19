За сутки число инфицированных коронавирусом в мире возросло более чем на 112 тыс.

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире увеличилось за сутки более чем на 112 тыс., превысив 4,73 млн. При этом количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, возросло более чем на 4 тыс. и превысило 316 тыс., сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По информации на 11:00 мск 19 мая, в мире были зарегистрированы 4 731 458 инфицированных и 316 169 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 112 637, а умерших - на 4 322. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 082 945. За сутки оно возросло на 65 134. Число умерших увеличилось на 3 059 и достигло 124 668. В Европе насчитываются 1 909 592 заразившихся и 167 998 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 125, а умерших - на 825.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Согласно данным на 19 мая, там выявлены 356 749 инфицированных, зафиксировано 10 149 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 189, умерли 170 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 477 516 человек. Далее следуют Россия (299 941), Великобритания (246 410), Бразилия (241 080), Испания (231 606), Италия (225 886), Германия (175 210), Турция (150 593), Франция (140 497) и Иран (122 492).