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Пандемия коронавируса нового типа

Разработанным в Ульяновске тестом на коронавирус заинтересовались за рубежом

Для выхода на зарубежные рынки оформляется европейский сертификат соответствия CE

ТАСС, 19 мая. Разработанным компанией "ТестГен" в Ульяновске тестом для определения коронавируса заинтересовались за рубежом. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Группы "Роснано".

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"ТестГен" является резидентом Ульяновского наноцентра, дочерней компанией Корпорации развития Ульяновской области. Наноцентр входит в инвестиционную сеть нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано". Занимается инвестированием и сопровождением технологического предпринимательства на ранних стадиях, поиском технологий, созданием и продажей технологических стартапов.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во вторник посетил наноцентр Ulnanotech и осмотрел лабораторию, в которой организовано массовое производство этих тестов. Генеральный директор компании Андрей Тороповский рассказал главе региона о преимуществах тест-системы, производственных мощностях и планах по поставке тестов в регионы. Кроме того, зарубежные партнеры компании "ТестГен" уже заявили о своем желании приобрести новый продукт. Для выхода на зарубежные рынки оформляется европейский сертификат соответствия CE (фр. Conformit Europ enne - "европейское соответствие"). Наличие этого документа подтверждает соответствие продукции требованиям Европейского союза, говорится в сообщении пресс-службы.

"Массовое тестирование надолго останется обычной практикой для всех крупных производств, частью нашей повседневной жизни. В компании "ТестГен" собрана одна из самых сильных в стране команд в области молекулярной генетики. Уже сейчас "ТестГен" может выпускать более 1 млн тестов в месяц и готов довести производственную мощность до 2 млн. Это существенные масштабы с учетом того, что за два месяца во всей России, по данным Роспотребнадзора, было сделано около 7 млн тестов", - приводит пресс-служба слова председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса.

Губернатор отметил, что сейчас в Ульяновской области тестирование проводится в 11 медицинских лабораториях. Общая мощность - 1600 тестов в сутки, планируется нарастить объемы тестирования до 3,5 тыс. штук в сутки. "Отдельной признательности заслуживает и тот факт, что компания "ТестГен" приняла решение передать в дар области 10 тыс. тестов - 5 тыс. сегодня и еще 5 тыс. в июне, которые будут направлены в наши медицинские учреждения", - сказал Морозов.

Разработанный тест соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения РФ к диагностике коронавируса, имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Точность теста - 96-100%, при условии правильного выполнения на всех этапах. Чувствительность теста - от 500 копий вируса в 1 мл биоматериала. Время получения результата - 2 часа. Он определяет болезнь в инкубационном периоде и на самых ранних стадиях.

Теги
РоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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