На территории больницы в Дербенте введут режим ЧС из-за роста числа заражений

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введут на территории Центральной городской больницы Дербента в Дагестане, где отмечается рост числа заражений коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщила представитель городской администрации по итогам заседания республиканского оперативного штаба, которое прошло во вторник в Дербенте.

"Будет введен режим ЧС на территории центральной городской больницы, учреждение будут охранять сотрудники Росгвардии", - сказала представитель горадминистрации.

Ранее глава администрации Дербента Хизри Абакаров опубликовал на свой странице в Instagram видеозапись доклада своего заместителя Заура Эминова - в нем, в частности, говорится о том, что городская больница стала одним из источников распространения инфекции в городе, поскольку в большинстве случаев заразившиеся контактировали с медицинским персоналом.

"Медицинские работники не были своевременно обеспечены качественными средствами индивидуальной защиты, в результате чего сами заболели. Установлены отдельные факты пошива медицинских масок из утилизированных защитных комбинезонов", - сообщил Эминов в ходе доклада.

По его словам, с 30 марта по 15 мая в городскую больницу Дербента с подозрением на пневмонию и коронавирус были госпитализированы 550 человек. "Это жители Дербента, Магарамкентского и Дербентского районов. Из них по результатам предварительного обследования диагностирована пневмония у 478, COVID-19 - в 52 случаях. За этот период в учреждении умерли 50 человек, из них от пневмонии - 48 человек, от COVID-19 - два человека", - уточнил заместитель главы администрации.

По данным регионального штаба, на 19 мая в Дагестане было зарегистрировано 3 553 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2 003 человека выздоровели, умерли 32 человека. Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов ранее сообщил, что от внебольничной пневмонии в Дагестане умерли 657 человек, в том числе более 40 медиков.