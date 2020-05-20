В Казани для жителей организуют авторские туристические маршруты в вечернее время

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Авторские маршруты от экскурсоводов организуют в Казани для жителей города. Для удобства казанцев экскурсии будут проходить в вечернее время, сообщила журналистам во вторник руководитель туристско-информационного центра Казани Наталья Абрамович.

"Мы подготовили совместно с Гильдией экскурсоводов Республики Татарстан серию авторских маршрутов, которые будут входить в расписание экскурсионного центра, туристского информационного центра. Авторские экскурсии мы специально поставили в расписании поставили с 18:00 до 20:00 для того, чтобы в первую очередь казанцы могли после работы посетить эти экскурсии. В ближайшее время запустится это расписание, и будут доступны каждый день новые авторские экскурсии в течение всей недели", - сказала она.

Экскурсий будет несколько: "Кованная Казань", "Модерн Казани", "Парки и скверы", "Женщины Казани". "Мы даже пробуем ввести разработанный в прошлом году маршрут - это "Казанские некрополи", это экскурсии по Арскому кладбищу. Мы совместно с гидами сейчас стараемся их поддержать и сделать уникальные маршруты, которые в первую очередь будут интересны нашим казанским жителям", - добавила Наталья Абрамович.

По словам главы госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, в гильдии экскурсоводов состоят порядка 450 человек, имеющих аккредитацию. Из них 150 человек - это самозанятые, 11 человек работают как индивидуальные предприниматели. Большинство экскурсоводов работают как штатные сотрудники туристических компаний или музейных центров.

Как сообщалось, туристическая отрасль Татарстана за апрель недополучила порядка 2,4 млрд рублей из-за ситуации с распространением коронавируса.