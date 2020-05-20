Власти Израиля разрешили открыть синагоги и мечети с 20 мая

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание с участием министров здравоохранения Юлием Эдельштейном и внутренних дел Арье Дери. Принято решение разрешить с завтрашнего дня (20 мая) открытие молельных домов при соблюдении ряда условий", - говорится в сообщении. В частности, на богослужениях разрешается присутствие до 50 человек, которые должны носить маски и соблюдать дистанцию в два метра, указали в канцелярии. Кроме этого, должен быть назначен ответственный за соблюдение указаний Минздрава, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

4 мая Нетаньяху представил план выхода страны из карантина. Он отметил, что Израиль будет проводить "поэтапную подготовку" каждого из шагов и вводить новые. По его словам, власти страны готовы вернуть ограничения в случае роста числа инфицированных более чем на 100 за 24 часа. 5 мая был отменен запрет на выход из дома без уважительной причины, действовавший с 25 марта, 7 мая возобновили работу торговые центры и тренажерные залы, 11 мая правительство разрешило израильтянам посещать парки, с 15 мая разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек, 17 мая в Израиле возобновилась учеба в школах, с 20 мая открываются 136 пляжей на Средиземном, Красном и Мертвом морях, а также озере Кинерет.

Из основных ограничений в Израиле остаются в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра между людьми и ношение защитных медицинских масок вне дома. Отсутствие маски карается штрафом в 200 шекелей (около $55). 19 мая министр Эдельштейн разрешил школьникам не носить маски во время занятий и на переменах до 22 мая из-за накрывшей страну три дня назад волны экстремальной жары (столбики термометров во второй половине дня во вторник перешагнули отметку в 40 градусов). Штрафы за отсутствие масок в этот период не будут выписываться и взрослым, если они находятся на открытом пространстве вне зон скопления людей, отмечает газета "Едиот ахронот".