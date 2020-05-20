В психоневрологическом интернате в Ростовской области у 39 человек выявили коронавирус

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус показало положительный результат у 23 сотрудников и 16 проживающих в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области, где накануне власти ввели карантин из-за случая заражения коронавирусом. Об этом в среду сообщил ТАСС начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин.

"По состоянию на вечер 19 мая выявлено 39 человек с положительным статусом на COVID-19, в том числе 23 сотрудника и 16 получателей услуг. 13 получателей изолированы в интернате, трое госпитализированы в ковидный госпиталь Центральной районной больницы Сальского района. 23 сотрудника находятся на домашней изоляции", - сказал собеседник агентства.

По словам Тюрина, только пять человек имели клинические проявления коронавирусной инфекции, у 34 человек фиксируется бессимптомное течение.

Во вторник в Сальском психоневрологическом интернате были введены карантинные меры в связи со случаем заражения коронавирусной инфекцией. В интернате работают 163 сотрудника, проживают 750 человек. Распространение вируса произошло из-за контакта с инфицированным сотрудником психоневрологического интерната.

Карантин в учреждении продлится в течение 14 дней. Власти региона на реализацию мер выделили 22,7 млн рублей, за счет которых будет обеспечено питание работников и проживающих в интернате, а также медикаментозная профилактика. Социальные работники, которые будут работать в период карантина, получат доплаты в размере 30 тыс. рублей за 14-дневную смену

По последним данным, в Ростовской области выявлено 2 645 случаев заражения коронавирусом, 874 человека выздоровели, 31 человек умер. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.