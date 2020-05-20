"Ъ": Минкомсвязь предложила перевести уведомления в электронный вид

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минкомсвязи России разработало законопроект о переводе всех уведомлений от государства, как гражданам, так и организациям, в электронный формат. Рассылка будет осуществляться через портал госуслуг и системы электронного документооборота, сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Как сообщили изданию в Минкомсвязи, законопроект позволит упростить взаимодействие между госорганами и гражданами, переведя их в современный формат, а также поможет избежать проблем в получении информации по штрафу. В ведомстве указали, что при подаче заявления на соцвыплату гражданин получит электронные уведомления о ходе и результатах рассмотрения через портал госуслуг или мобильное приложение.

Газета отмечает, что госбюджету не выгодна рассылка через Почту России, поскольку за 2019 год на подобные уведомления было потрачено 22 млрд рублей. При этом более 122 млн постановлений пришлись на автомобилистов (по среднему тарифу 50 руб. за письмо).

По мнению президента Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, для корректной работы законопроекта нужны будут изменения в КоАП, чтобы привязать срок обжалования штрафа к сообщению на госуслугах. Кроме того, необходима также возможность обжалования штрафов через портал госуслуг. В частности, в начале марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность электронного обжалования штрафов за правонарушения, выявленные при помощи фото- или видеокамер.