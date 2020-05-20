В Кембридже в следующем учебном году не будет очных лекций

ТАСС, 20 мая. Кембриджский университет решил отказаться от проведения традиционных очных лекций в 2020-2021 учебном году для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на заявление университета.

"Учитывая тот факт, что необходимость в социальном дистанцировании, вероятно, будет сохраняться, университет принял решение не проводить очные лекции в следующем учебном году", - цитирует Би-би-си заявление Кембриджа.

Лекции будут проводиться только в онлайн-формате. При этом университет не исключает, что студенты смогут заниматься очно в малых группах при условии соблюдения всех мер предосторожности.

В заявлении отмечается, что это решение может быть пересмотрено, если изменятся официальные указания британских властей о мерах по предотвращению распространения коронавируса.

По последней информации Минздрава королевства, число инфицированных новым коронавирусом в Великобритании достигло 248,8 тыс., а количество летальных исходов превысило 35 тыс. Британские власти заявляют, что с середины апреля смертность в стране стабильно снижается. Число новых случаев инфицирования и количество пациентов с коронавирусом в больницах также постепенно уменьшаются.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина - людям было разрешено заниматься спортом на улице неограниченное число раз, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. На работу вышли сотрудники строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. С июня, как ожидается, откроются непродовольственные магазины и частично школы, а с июля - рестораны, пабы, отели, парикмахерские и салоны красоты.