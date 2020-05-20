В Якутске зафиксировали очаг заражения коронавирусом в обсерваторе

ЯКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Очаг заражения коронавирусом возник в обсерваторе в Якутске. Проведены замена персонала и дезинфекция, сказал на брифинге в среду глава Якутии Айсен Николаев.

"Возник очаг [заражения] в обсерваторе по [улице] Халтурина. Здесь, конечно же, налицо нарушения соблюдения правил эпидемиологического контроля со стороны лиц, руководивших обсерватором. Сейчас проведены меры по замене персонала, по дезинфекции, по обработке и по лечению людей. Надеемся, что дальше этот очаг не будет распространяться", - сказал Николаев.

Точное количество заразившихся в обсерваторе пока не сообщается.

Всего в Якутии зарегистрировано 960 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 367 человек, умерли шесть пациентов. Состояние 10 пациентов оценивается как тяжелое.