На Камчатке закроют на карантин пять детских интернатов из-за коронавируса у ребенка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Камчатки закроют на двухнедельный карантин пять учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья в Петропавловске-Камчатском и Елизове. Причиной стало инфицирование коронавирусом ребенка.

"Пять учреждений для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями переведут на режим карантина на две недели в Камчатском крае. Дополнительные меры предосторожности приняты из-за того, что воспитанник одного из интернатов заразился коронавирусом", - сказали ТАСС в правительстве края.

Около 90 сотрудников учреждений также будут изолированы. Власти Камчатки просчитывают средства для стимулирующих доплат для них.

Из-за заражения коронавирусом ребенка в среду закрыт на карантин и дежурный детский сад в ЗАТО Вилючинск.

На Камчатке 536 подтвержденных случаев коронавируса. Введен режим полной самоизоляции до 31 мая.