{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число незаконных мусорных свалок в Сахалинской области увеличилось почти до 500

Выявлено несколько десятков организаций, которые понесут административную ответственность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области зафиксировали на территории своего региона еще около 200 несанкционированных мусорных свалок. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель местного правительства.

В начале мая губернатор Валерий Лимаренко сказал ТАСС, что на 1 января в области были зарегистрированы 123 незаконные свалки, к концу апреля их стало более 300. Тогда глава области заметил, что мусорные полигоны "растут как грибы".

"Рост числа свалок мусора сигнализирует о том, что эту проблему нужно решать более радикальными методами. Сейчас на островах человеческими усилиями и с помощью беспилотников обнаружено более 480 свалок, но их количество растет", - сообщил собеседник агентства.

По информации областного правительства, после обнаружения еще 200 новых мест скопления мусора губернатор поручил министерству экологии начать с ними во всех муниципалитетах масштабную борьбу. Власти пересмотрели нормы и правила вывоза мусора, ужесточили штрафные санкции, собрали информацию о предприятиях, которые не заключили договоры на вывоз мусора, начали выписывать штрафы. Уже выявлено несколько десятков организаций, которые понесут административную ответственность.

В облправительстве журналистам сообщали, что в регионе намерены создать центр координации полетов беспилотников. Сейчас дроны оказывают хорошую помощь при обнаружении лесных пожаров и свалок. С 1 мая с их помощью выявили 89 мусорных полигонов и несколько лесных возгораний, в отношении нарушителей составлены 11 протоколов.

Также дроны планируется применять для контроля промысла рыбы, обследования электросетей и трубопроводов, мониторинга состояния инфраструктуры ЖКХ и дорожного хозяйства. Беспилотники имеются во многих муниципалитетах, но получаемая информация разрознена и ее нужно структурировать.

Теги
РоссияСахалинская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Под наблюдением в России из-за коронавируса остаются 273 тыс. человек
В Роспотребнадзоре сообщили, что всего проведено более 7,5 млн тестов на коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС