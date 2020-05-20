Число незаконных мусорных свалок в Сахалинской области увеличилось почти до 500

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области зафиксировали на территории своего региона еще около 200 несанкционированных мусорных свалок. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель местного правительства.

В начале мая губернатор Валерий Лимаренко сказал ТАСС, что на 1 января в области были зарегистрированы 123 незаконные свалки, к концу апреля их стало более 300. Тогда глава области заметил, что мусорные полигоны "растут как грибы".

"Рост числа свалок мусора сигнализирует о том, что эту проблему нужно решать более радикальными методами. Сейчас на островах человеческими усилиями и с помощью беспилотников обнаружено более 480 свалок, но их количество растет", - сообщил собеседник агентства.

По информации областного правительства, после обнаружения еще 200 новых мест скопления мусора губернатор поручил министерству экологии начать с ними во всех муниципалитетах масштабную борьбу. Власти пересмотрели нормы и правила вывоза мусора, ужесточили штрафные санкции, собрали информацию о предприятиях, которые не заключили договоры на вывоз мусора, начали выписывать штрафы. Уже выявлено несколько десятков организаций, которые понесут административную ответственность.

В облправительстве журналистам сообщали, что в регионе намерены создать центр координации полетов беспилотников. Сейчас дроны оказывают хорошую помощь при обнаружении лесных пожаров и свалок. С 1 мая с их помощью выявили 89 мусорных полигонов и несколько лесных возгораний, в отношении нарушителей составлены 11 протоколов.

Также дроны планируется применять для контроля промысла рыбы, обследования электросетей и трубопроводов, мониторинга состояния инфраструктуры ЖКХ и дорожного хозяйства. Беспилотники имеются во многих муниципалитетах, но получаемая информация разрознена и ее нужно структурировать.