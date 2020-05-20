Китайский уезд Лобэй передал партию масок, перчаток и костюмов для медиков ЕАО

ТАСС, 20 мая. Народное правительство уезда Лобэй Китайской народной республики направило Еврейской автономной области партию средств индивидуальной защиты для медиков, сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.

Лобэй - приграничный город КНР, с которым ЕАО связывает сотрудничество в экономической, культурной и образовательной сферах.

"Этот жест дружбы и добрососедства особенно ценен в текущей непростой ситуации, обусловленной пандемией новой коронавирусной инфекции, и является одним из значимых примеров двустороннего приграничного сотрудничества в борьбе с новым вызовом", - приводятся в сообщении слова врио губернатора области Ростислава Гольдштейна из ответного письма, адресованного правительству уезда.

Правительство уезда передало 1 тыс. детских медицинских масок, 15 тыс. пар медицинских перчаток, 21 тыс. пар бахил, 10 тыс. медицинских защитных головных уборов, 2 тыс. костюмов для медицинского персонала и приборы для бесконтактного измерения температуры тела. Средства защиты направят в больницы и организации, оказывающие соцподдержку людям из групп риска по коронавирусу.

По последним данным, в регионе выявлено 247 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 122 человека выздоровели, двое умерли, 59 госпитализированы в инфекционные стационары, 48 проходят лечение на дому амбулаторно.