Ношение масок и перчаток при выходе из дома в Волгоградской области стало обязательным

ВОЛГОГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Ношение масок и перчаток в общественных местах и в транспорте стало со среды, 20 мая, обязательным в Волгоградской области. С этого же дня в регионе снят ряд ограничительных мер - открылись стоматологические клиники, косметические салоны, некоторые магазины непродовольственных товаров, сообщил ТАСС представитель администрации региона.

"Оперативным штабом по рекомендации Роспотребнадзора принято решение ввести с 20 мая в Волгоградской области обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) и перчаток в транспорте и в общественных местах. В то же время, с сегодняшнего дня разрешена работа стоматологических клиник, косметических салонов, некоторых магазинов непродовольственных товаров, других объектов потребительского рынка", - сказал представитель областной администрации.

Начальник управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева ранее сообщила журналистам, что обязательное ношение масок и перчаток необходимо для того, чтобы как можно скорее побороть вирус и начать жить прежней жизнью. Она подчеркнула, что эта мера также важна и для выхода из режима самоизоляции и начала послаблений.

Режим всеобщей самоизоляции в Волгоградской области был введен 1 апреля, затем продлен до 31 мая. Ранее жители могли покидать свои квартиры и дома только для следования в аптеку, больницу или ближайший магазин, выгула собак и выноса мусора. Однако с самого начала самоизоляции волгоградцам было разрешено выезжать на свои дачные участки, а с 21 апреля в регионе возобновили работу парикмахерские и салоны красоты.

С 14 мая в области разрешены прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. С 18 мая в Волгограде возобновили работу маршрутные такси, связывающие между собой отдаленные районы города.

По данным оперативного штаба, на 19 мая в Волгоградской области зарегистрировано 1 747 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 519, умерли 13 человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 86.