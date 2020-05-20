Вывозными рейсами в Россию за два месяца вернулись более 180 тыс. граждан

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс. россиян. Об этом говорится в сообщении Росавиации. При этом наиболее массово россияне возвращались в марте, а с 7 апреля по 19 мая возвращено более 19,7 тыс. граждан.

"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, за два месяца, с 20 марта по 19 мая 2020 года, в Российскую Федерацию вернулись более 182 тыс. россиян <...> С 7 апреля по 19 мая возвращено более 19,7 тыс. россиян, выполнено 155 рейсов", - отмечается в сообщении агентства.