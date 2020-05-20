{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Вывозными рейсами в Россию за два месяца вернулись более 180 тыс. граждан

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс. россиян. Об этом говорится в сообщении Росавиации. При этом наиболее массово россияне возвращались в марте, а с 7 апреля по 19 мая возвращено более 19,7 тыс. граждан.

"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, за два месяца, с 20 марта по 19 мая 2020 года, в Российскую Федерацию вернулись более 182 тыс. россиян <...> С 7 апреля по 19 мая возвращено более 19,7 тыс. россиян, выполнено 155 рейсов", - отмечается в сообщении агентства.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве выросли до 0,92 и 0,75
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС