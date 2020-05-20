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Пандемия коронавируса нового типа
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"Артек" может принять первые группы детей 1 июня

Отдыхать в лагере пока смогут только дети, живущие в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" (МДЦ) 1 июня может принять первую в период пандемии нового коронавируса смену, отдыхать в лагере пока смогут только дети, живущие в Крыму, сообщил в среду на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

Из-за пандемии "Артек" отменил заезд детей, который должен был состояться 2 апреля. Сейчас в лагере проводят онлайн-смену в соцсетях. Ранее Минпросвещения рекомендовало дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России с 1 июля. Детям и сотрудникам перед поездкой на смену и во время нахождения в лагере будут проводить тесты на коронавирус.

"Готовимся, попробуем согласовать с федеральным центром, предварительно я уже согласовал. Если взрывных ситуаций не будет за эти две недели, то, скорее всего, мы с 1 июня крымских детей [направим]. Там тоже, не все лагеря в "Артеке" подготовлены, но значительная часть номерного фонда оборудована соответствующим образом, который сегодня устраивает Роспотребнадзор", - сказал Аксенов.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская добавила, что менее трети лагерей "Артека" в период пандемии соответствуют требованиям для приема детей.

"Окончательное решение по "Артеку" будет принято 26-27 мая. Крымские дети поедут отдыхать за бюджетный счет", - уточнил Аксенов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, в 2019 году в "Артеке" отдохнули боле 600 детей из Крыма. Планировалось, что в 2020 году в МДЦ должны отдохнуть 230 детей.

Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений), также в его состав входят общеобразовательная школа, детский сад, студии детского творчества, кружки, спортивные секции, морская флотилия.

О коронавирусе в Крыму

Аксенов в среду сообщил о позитивных тенденциях в борьбе с коронавирусом на полуострове, за сутки подтвержден один новый случай заражения. Всего по состоянию на 20 мая в Крыму зарегистрированы 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 25 из них завезены из-за границы, 31 - из других российских регионов, 28 случаев выявлены по контакту с лицами, прибывшими из субъектов РФ, 213 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, два - при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровели за весь период 122 человека, умерли девять.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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