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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге выздоровели еще 208 человек после заражения коронавирусом

Всего в регионе выздоровели 2 480 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге достигло 2 480 человек, за сутки выписали еще 208 пациентов. Об этом в среду сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Согласно представленным данным, на 20 мая число выздоровевших достигло 2 480 человек. Днем ранее их число составляло 2 272. За сутки также выявили 455 новых случаев заражения, всего с начала пандемии - 11 795. За сутки умерли четверо пациентов, всего - 95.

 

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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