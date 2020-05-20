В Петербурге выздоровели еще 208 человек после заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге достигло 2 480 человек, за сутки выписали еще 208 пациентов. Об этом в среду сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Согласно представленным данным, на 20 мая число выздоровевших достигло 2 480 человек. Днем ранее их число составляло 2 272. За сутки также выявили 455 новых случаев заражения, всего с начала пандемии - 11 795. За сутки умерли четверо пациентов, всего - 95.