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Пандемия коронавируса нового типа

В Бурятии выявили коронавирус у 87 рабочих на месторождении золота

Коронавирусом заразились вахтовики в поселке Рудное. С заболевшими контактировали около 300 человек

УЛАН-УДЭ, 20 мая. /ТАСС/. Очаг коронавируса выявили на золотодобывающем предприятии на севере Бурятии, где заражены 87 человек. Об этом сообщила журналистам в среду заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

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"Новый очаг сформирован на этой неделе в Баунтовском эвенкийском районе. Это вахтовый поселок Рудное. Всего 87 зараженных, лечение организовано на месте", - сказала Кузьмина.

По ее словам, сейчас там проводятся все необходимые эпидемиологические мероприятия. "Организовано также медицинское наблюдение за контактными лицами", - отметила замглавы управления.

Компания "Рудное" работает на участке Рудная горка Троицкого золоторудного месторождения. В число контактных входят около 300 человек.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 1 042 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них в городе Улан-Удэ - 614. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 420 человек, умерли шесть человек. Сейчас проходят лечение в стационарах 437 пациентов, на амбулаторном лечении, в пансионате, находятся 179 человек.

 

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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