В Россию из-за пандемии вернут учителей, работающих за рубежом

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские учителя, работающие за рубежом по гуманитарной программе Минпросвещения, из-за ситуации с коронавирусом смогут вернуться в Россию 25 мая, сообщили в среду в пресс-службе Министерства просвещения России.

"Российские учителя прибудут в Россию 25 мая. Вопрос проработан Минпросвещения России совместно с МИДом России, Минкомсвязью России, Минтрансом России, Росавиацией и другими заинтересованными государственными органами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что гуманитарный проект Минпросвещения, в рамках которого российские педагогии преподают за рубежом, реализуется с 2017 года в Таджикистане и с 2019 года - в Киргизии. Всего в его рамках за границей находятся 62 российских педагога, а также 11 членов их семей: это учителя русского языка и литературы, математики, физики, химии, биологии, географии и начальных классов. В Таджикистане российские преподаватели обучают более 7,5 тысяч местных школьников, в Киргизии - свыше 2 тысяч. Помимо уроков педагоги занимаются с детьми творческой деятельностью, знакомят их с русской культурой, историей и традициями, организовывают литературные вечера, конкурсы, просмотры российских фильмов.

"Мы очень обеспокоены защитой здоровья наших педагогов и, безусловно, предпримем все необходимые меры, чтобы вернуть их домой в максимально безопасном режиме для них и для их семей", - цитирует пресс-служба министра просвещения России Сергея Кравцова.