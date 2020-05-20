Псковские власти привлекли травматологов к лечению пациентов с коронавирусом

ПСКОВ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области, где зафиксирован кадровый дефицит в здравоохранении, привлекли для работы с такими пациентами врачей-травматологов. Об этом сообщили в среду в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram сообщил о том, что постепенное снижение числа зараженных, которого врачи долго добивались, прервалось резким скачком: в регионе за сутки было зафиксировано 34 новых случая заражения. При этом в Псковской области укомплектованность основными медицинскими кадрами составляет 43%, а средняя зарплата врачей является самой низкой на Северо-Западе и одной из самых низких по стране.

"В Псковской области для борьбы с COVID-19 перепрофилированы врачи-травматологи. Это один из немногих примеров в России, когда травматологи встают в ряды на передовой войны с коронавирусом. Речь идет о медиках травматолого-ортопедического отделения Псковской городской больницы (COVID-центра Псковской области). Это, в том числе, и следствие дефицита медицинских кадров, который испытывают едва ли не все регионы России", - отмечается в сообщении.

Ранее председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко сообщала о том, что медики выявили пять очагов заражения коронавирусом на территории Псковской области, которые расположены в медицинских учреждениях региона. Общее число инфицированных граждан в них составляет 117 человек. Кроме того, на территории региона локализован очаг заражения среди рабочих из Киргизии, возводящих в поселке Новосокольники Псковской области инфекционное отделение. Ранее власти сообщали, что число заразившихся среди вахтовиков возросло до 46 человек.

На данный момент в регионе выявлено 494 случаев заражения, зафиксировано девять летальных исходов. Выздоровели 168 пациентов. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.