Голикова: регионы могут ввести доплаты персоналу медучреждений за работу с коронавирусом

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Регионы России могут, если посчитают нужным, ввести свои, дополнительные, выплаты отдельной категории сотрудников медучреждений, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом. Об этом заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"То, что касается 415 постановления, - это, коллеги, региональные выплаты, и это полномочия регионов расширить категории тех, кому нужна соответствующая поддержка. Мы <...> только софинансируем эти выплаты, я просто еще раз обращаю на это внимание. А решение о том, кому выплачивать по 415 постановлению, принимают регионы страны", - сказала Голикова, отвечая на вопрос сенатора о дополнительных выплатах, предусмотренных постановлениями 415 и 484 техническим работникам и уборщикам.

Отвечая на вопрос о включении санавиации в перечень работников по тем же постановлениям, вице-премьер отметила, что такую "тему, наверное, рассматривать можно".

"Но нужно иметь в виду следующее, все-таки санитарная авиация - это специальные борта, которые могут теоретически перевозить ковидных больных, с соответствующим оборудованием, и так далее. Но могу вам сказать, может быть, в Минздрав это поступало, но ко мне ни разу не поступало обращений о возможности расширения на санитарную авиацию. Если такие предложения поступят, мы, безусловно, их обязательно рассмотрим, но это надо понимать, о каких регионах идет речь и какое количество людей там будет перевозиться", - уточнила Голикова.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления 415 и 484 о стимулирующих выплатах работникам. Эти постановления определяют правила предоставления трансфертов из бюджета на выплаты медработникам за работу с больными коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.