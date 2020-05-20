В Адыгее коронавирус начали лечить переливанием плазмы крови выздоровевших

МАЙКОП, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники госпиталя в Адыгее приступили к новому методу лечения пациентов с коронавирусом - с помощью переливания плазмы из крови выздоровевших. Первая в регионе медпроцедура проведена 18 мая для тяжелобольного пациента, сообщил в среду министр здравоохранения региона Рустем Меретуков.

"Впервые в республике пациенту провели переливание плазмы доноров, ранее переболевших коронавирусом", - сказал министр на заседании оперштаба республики, добавив, что врачи принимают все возможные меры для стабилизации состояния здоровья пациента, находящегося под аппаратом ИВЛ.

Как уточнил ТАСС главный врач республиканской инфекционной больницы Сергей Долинный, пациент на данный момент находится в реанимационном отделении.

Главный врач Адыгейской республиканской станции переливания крови Малич Чеучев отметил, что в регионе начался процесс заготовки антиковидной плазмы крови, подбираются доноры из числа переболевших коронавирусом.

По данным орперштаба республики, коронавирусная инфекция выявлена у 525 человек. На амбулаторном лечении находятся 140 человек с коронавирусной инфекцией, в двух развернутых госпиталях - 126 человек, из них в реанимации - 10 человек, к аппарату ИВЛ подключен один больной. С начала пандемии в республике выздоровели 249 человек, умерли восемь человек.