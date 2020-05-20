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Волгоградский суд обязал принудительно доставить в больницу женщину с коронавирусом

Женщина , имеющая два подтвержденных положительных теста на коронавирус, ранее отказалась от госпитализации в специализированное лечебное учреждение

ВОЛГОГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Дубовский районный суд Волгоградской области вынес решение о принудительной госпитализации женщины, инфицированной коронавирусом, которая отказывалась лечь в больницу. Об этом сообщила журналистам старший помощник облпрокурора Оксана Черединина.

"Решением Дубовского районного суда Волгоградской области удовлетворены требования прокурора района о принудительном помещении под медицинское наблюдение 63-летней местной жительницы с диагнозом "коронавирусная инфекция COVID-19", - сказала Черединина.

Она уточнила, что ответчик, имеющая два подтвержденных положительных теста на коронавирус, отказалась от госпитализации в специализированное лечебное учреждение на основании постановления заместителя главного государственного санитарного врача Волгоградской области.

"Поскольку уклонение от госпитализации нарушает права неопределенного круга лиц, прокуратура Дубовского района предъявила в суд административное исковое заявление о принудительной госпитализации и изоляции до получения отрицательных результатов лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции", - отметила старший помощник облпрокурора.

Суд согласился с позицией прокуратуры района и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Судебное решение обращено к немедленному исполнению, женщина госпитализирована в клиническую больницу № 5 Волгограда.

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РоссияВолгоградская область
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