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Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестане поступило более 20 звонков на горячую линию по нарушению трудовых прав медиков

Ранее сообщалось, что врачам региона, работающим с пациентами, зараженными коронавирусом, начислят выплаты не позднее 18 мая

МАХАЧКАЛА, 20 мая. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана проверяет информацию, поступившую на горячую линию по нарушению трудовых прав медицинских работников. За несколько дней поступило 20 звонков, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

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"На горячую линия по нарушению трудовых прав медицинских работников, в том числе на получение стимулирующих выплат, поступило более 20 звонков от медиков. каждая информация проверяется. При подтверждении фактов нарушения закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что большинство звонков поступают на тему выплат.

Ранее министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что врачи, работающие с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, получат дополнительные стимулирующие выплаты не позднее понедельника.

В воскресенье, 17 мая, прокуратура Дагестана организовала проверки по сообщениям о нарушениях прав медработников в городе Буйнакске и других медицинских учреждениях республики. Ранее сотрудники станции скорой помощи Буйнакска разместили в соцсетях видеообращение, в котором сообщили о том, что большинство из них не получили полагающихся выплат за работу с заразившимися коронавирусом, а выплаченные надбавки оказались рассчитаны исходя из фактически отработанного времени.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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