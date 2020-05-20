СМИ: в Бельгии начали испытания препаратов от осложнений коронавируса на добровольцах

БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. В Бельгии начались клинические испытания на людях препарата, снижающего тяжесть осложнений от коронавируса. Как сообщила в среду газета Le Soir , речь идет о препарате Sarconeos, который применяется для лечения нервно-мышечных тканей.

По информации издания, французская фармацевтическая компания Biophytis получила разрешение государственного бельгийского агентства по медикаментам AFMPS на проведение этих исследований. Газета отмечает, что препарат предназначен для борьбы с легочной недостаточностью, развивающейся в результате заражения коронавирусом.

Испытания пройдут в три этапа. На первом этапе в университетской больнице города Мехелена пройдут испытания эффективности препарата на 50 добровольцах из числа инфицированных коронавирусом с острыми легочными осложнениями. Вторая контрольная группа пациентов будет составлять 180 человек, им будет выдаваться дозировка препарата, установленная экспериментально на первом этапе исследований. Третий этап будет проводиться во Франции, США и Великобритании.

С начала пандемии в Бельгии выявлено 55 983 случая заражения коронавирусом, умерли 9 150 человек на 11,5 млн населения страны. С начала пандемии тесты проводятся только у людей с острыми симптомами вызываемого коронавирусом заболевания. С 4 мая Бельгия приступила к поэтапной отмене карантина, обязав население носить в общественных местах защитные маски. Процесс отмены карантина может растянуться, по меньшей мере, до конца лета.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли.