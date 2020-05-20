Выходной день объявлен в Кабардино-Балкарии в связи с празднованием Ураза-байрам

НАЛЬЧИК, 20 мая. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков объявил 25 мая выходным нерабочим днем в регионе в связи с празднованием Ураза-байрам, который в этом году приходится на 24-26 мая. Соответствующий указ опубликован на его сайте в среду.

"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", в связи с обращением Духовного управления мусульман (ДУМ) КБР по случаю праздника Ураза-байрам, отмечаемого 24-26 мая 2020 г., постановляю: объявить 25 мая 2020 г. в КБР нерабочим праздничным днем", - сказано в документе.

Ранее ДУМ региона отменило массовое празднование Ураза-байрам из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Мечети в республике закрыты с 24 марта, коллективных молитв не проводится ни в пятничные дни, ни в священный для мусульман месяц поста - рамадан.

Имамы обратились к жителям республики с просьбой не посещать места массового скопления людей, места захоронения родных и близких, не собираться для торжественного празднования и не ходить друг к другу в гости.

Праздник Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-фитр) отмечается в первый день месяца, следующего за рамаданом, в течение которого мусульмане соблюдают пост от рассвета и до заката. Во время Ураза-байрама проходят коллективные праздничные намазы, среди верующих принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки и угощать соседей сладостями. В 2020 году рамадан начался 24 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.