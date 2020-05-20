На Украине карантин продлили до 22 июня

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Украина продлил общенациональный карантин до 22 июня и постановил с 22 мая перейти ко второму этапу смягчения ограничительных мер. Такое решение правительство приняло на заседании в среду.

Однако, пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, карантин будет проходить по "адаптивной модели". "Это позволит региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае обнаружения вспышек заболевания, - пояснил он. - Они также могут ослаблять их, если это не противоречит установленным ограничениям на общенациональном уровне".

Согласно сегодняшнему решению правительства, на Украине с 22 мая возобновляется работа общественного городского и пригородного транспорта, откроются отели, за исключением ресторанов и бассейнов на их территории. Разрешается с этого времени также проведение спортивных мероприятий без зрителей. Одновременно правительство решило отсрочить до 25 мая возобновление работы метро и детских садов.

Шмыгаль заявил, что пока будут запрещены межобластные пассажирские перевозки. "В начале июня, как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы вернемся к этому вопросу", - пояснил он. Работа аэропортов, по словам премьера, "начнется не ранее 15 июня". "Раньше этого срока не имеет смысла открывать аэропорты и запускать рейсовые перелеты, так как аэропорты наших стран-партнеров закрыты. Нерегулярные авиаперевозки у нас в стране осуществляются и сейчас", - пояснил Шмыгаль.

На Украине 17 марта был введен карантин для противодействия распространению коронавируса. 4 мая правительство продлило его до 22 мая. 11 мая начался первый этап смягчения ограничительных мер. С этого времени в стране открылись парки и скверы, салоны красоты и парикмахерские, стоматологии, адвокатские и нотариальные конторы, непродовольственные магазины площадью до 300 кв. м, а также ряд других заведений. По состоянию на утро среды, в стране зарегистрировано 19 230 случаев коронавируса, 5 955 пациентов выздоровели, 564 умерли.