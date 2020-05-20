На Кубани не прогнозируют срыв сроков строительства соцобъектов из-за пандемии

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Планы по строительству социальных объектов в Краснодарском крае, где действует режим карантина из-за на пандемии коронавируса, не нарушаются, сообщил в своем Telegram-канале в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, выходить на улицу можно только в случае экстренной необходимости: в магазин, в аптеку, к врачу и т. д. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков, прибывающих в регион из других субъектов РФ направляют на 14-дневную самоизоляцию. В мае на Кубани поэтапно возобновляют работу ряда предприятий.

"Несмотря на пандемию, все стройки социальных объектов идут по плану. В этом году, как и договаривались, должны сдать 16 школ и детских садов", - говорится в сообщении Кондратьева.

Уточняется, что работу компаний строительной отрасли и смежных с ними планируется возобновить в регионе с 23 мая, в этой отрасли работают порядка 70 тысяч жителей региона, она является одной из ключевых для Кубани.

"В ручном режиме будем помогать стройпредприятиям снова запуститься на полную мощность. В частности, тем, у кого возникли проблемы с контрактами, поставками стройматериалов. Обязательное условие для возобновления работы - соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, все сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты. Открывая производства, мы не можем допустить новых очагов распространения инфекции", - резюмировал глава региона.

Краснодарский край входит в тройку лидеров в стране по ежегодному объему вводимого в эксплуатацию жилья, так по итогам первого квартала 2020 года доля Краснодарского края в общероссийском объеме введенного в эксплуатацию жилья составляет 5,7%.