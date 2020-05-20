В Кизляр ограничат въезд в дни празднования Ураза-байрам

МАХАЧКАЛА, 20 мая. /ТАСС/. Власти Кизляра ограничат въезд в город в дни празднования Ураза-байрам для предотвращения распространения коронавируса. С 23 по 25 мая въехать на территорию города смогут только работники экстренных служб, сообщили в пресс-службе администрации города.

"На дни празднования Ураза-байрам на заседании штаба принято решение пускать в город только сотрудников экстренных служб. Люди, не имеющие городскую прописку, не смогут въехать в город. Соответствующие указания будут даны сотрудникам полиции, которые несут дежурство на въездных постах", - заявил мэр Кизляра Александр Шувалов, сообщили в пресс-службе.

В городе введут ограничительные меры и в отношении владельцев непродовольственных торговых объектов. Так, с 23 по 24 мая введено ограничение на деятельность непродовольственных магазинов и крупных строительных баз. По словам градоначальника, принятие жестких ограничительных мер вызвано тем, что многие горожане и жители соседних районов нарушали режим самоизоляции. По его мнению, такое поведение может привести к увеличению числа больных пневмонией и коронавирусом.

По данным Центральной городской больницы Кизляра, на 20 мая в отделениях медучреждения находится 200 пациентов с пневмонией.

Ранее сообщалось, что власти Буйнакска и Хасавюрта в Дагестане временно приостановили работу продовольственных рынков для предотвращения скопления людей в преддверии празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Рынки будут закрыты до 24 мая.

Месяц Рамадан, священный для мусульман, в 2020 году начался с заходом солнца 23 апреля, первым днем поста стало 25 апреля. Праздник Ураза-байрам, завершающий Рамадан, в 2020 году начнется с заходом солнца 23 мая.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 20 мая зарегистрированы 3 643 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 90 человек за сутки), 2266 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 36 человек с COVID-19. Обследованы более 38 тыс. человек, около 4,5 тыс. человек находятся на изоляции.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана ввели масочный режим.