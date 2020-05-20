В Петербурге начались выплаты социально незащищенным жителям на маски и перчатки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга начали перечислять в среду единовременные выплаты в 800 рублей социально незащищенным жителям города на приобретение средств индивидуальной защиты. Денежные средства поступят на счета более 1,8 млн граждан до конца недели, сообщила журналистам пресс-служба Смольного.

"В соответствии с постановлением городского правительства единовременная денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида, и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. В таких семьях выплаты предусмотрены на каждого ребенка.

Жители Петербурга с 12 мая обязаны в общественных местах, в том числе на объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. По последним данным, в Петербурге выявлено 11 795 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 2 480 человек, умерли 99.