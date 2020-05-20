Почти 20 вывозных авиарейсов запланированы на период до 26 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов из-за границы до 25 мая и опубликовала список на 26 мая. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале, созданном Минкомсвязью для возвращения россиян на родину.

Всего запланировано 18 вывозных рейсов. Так, 21 мая будут выполнены длинный рейс с несколькими промежуточными пересадками Тривандрум (Индия) - Калькутта - Екатеринбург - Москва и рейс Коломбо - Москва. На пятницу, 22 мая, запланировано три рейса: из Бишкека и Кишинева в Москву, из Ташкента в Казань, из Еревана в Воронеж и рейс Вена - Будапешт - Санкт-Петербург - Москва.

На 23 мая запланированы рейсы из Ташкента в Новосибирск, из Гоа в Уфу, из Еревана в Москву и рейс Нью-Йорк- Москва - Уфа. В воскресенье, 24 мая, будут выполнены два вывозных рейса: из Гоа в Ростов-на-Дону и из Рима в Москву. На следующий день, 25 мая, пока запланированы три рейса: Душанбе - Москва, Дели - Москва и Амман - Москва. 26 мая, во вторник, планируется выполнить рейсы из Душанбе в Красноярск, из Бейрута в Краснодар и из Душанбе в Екатеринбург.