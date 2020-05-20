В США первую партию аппаратов ИВЛ для России погрузили на борт С-17

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Американские военнослужащие и сотрудники агентства США по международному развитию (USAID) погрузили в среду первую партию из 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), предназначенных для России, на борт военного самолет С-17. Соответствующее сообщение в Twitter разместило Транспортное командование (ТРАНСКОМ) Вооруженных сил (ВС) США.

"Посмотрите, как сотрудники USAID погрузили предназначенные для России аппараты ИВЛ на самолет ВВС США С-17. USAID и Пентагон предоставляют гуманитарную помощь и помощь при стихийных бедствиях, а также способствуют экономическому росту и стабильности во всем мире", - отмечается в сообщении. ТРАНСКОМ прикрепил к нему короткий видеоролик.

Из него следует, что самолет вылетит в Россию с военной базы Чарлстон (штат Южная Каролина). В Белом доме и Пентагоне пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС уточнить, когда вылетит самолет.

Как ранее корреспонденту ТАСС сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, первая партия из 50 аппаратов ИВЛ для России будет готова к отправке 20 мая. Он подчеркнул, что США на безвозмездной основе предоставляют России 200 аппаратов ИВЛ. По данным радиостанции "Голос Америки", общая стоимость самих аппаратов, их доставки и сопутствующих компонентов составит $4,7 млн. В сентябре 2012 года деятельность USAID в России была прекращена по решению правительства РФ в связи с отсутствием необходимости в получении помощи из-за рубежа.

Об отправке помощи

Как заявил в воскресенье госсекретарь Майкл Помпео, власти Соединенных Штатов рады, что в могут помочь России в борьбе с коронавирусом. Он рассказал, что некоторое оборудование для проведения тестов, а также аппараты ИВЛ "уже в пути". Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты при необходимости направят в РФ аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции. Трамп тогда назвал это чрезвычайно любезным жестом со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Москва воспользуется предложением Вашингтона о поставке аппаратов ИВЛ, если такая необходимость возникнет.