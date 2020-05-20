В Чечне запретили передвижения в дни празднования Ураза-байрам

ГРОЗНЫЙ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Чечни ввели запрет на передвижение пешком и на транспорте в выходные дни, с 23 по 26 мая, в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам. Об этом сообщается в среду на официальной странице в Instagram республиканского МВД.

"В связи с праздником объявлены четыре выходных дня, и, соответственно, в эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено. <...> Наказывать нарушителей режима самоизоляции будут по всей строгости закона", - говорится в сообщении.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики отметить мусульманский праздник Ураза-байрам в кругу семьи, соблюдая правила самоизоляции в связи с коронавирусом. По его словам, региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и муфтият сошлись во мнении, что риск заражения в дни празднования слишком высок.

С марта в республике действует режим самоизоляции, жителям запрещено выходить на улицу без необходимости. Все рестораны, кафе, развлекательные центры и магазины, кроме магазинов с товарами первой необходимости, закрыты. Ужесточен контроль на границах региона.

По последним данным, в Чечне зарегистрированы 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 612 человек выздоровели, 11 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.