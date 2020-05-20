Минздрав Бразилии разрешил применение хлорохина на всех стадиях лечения коронавируса

По информации издания, теперь пациенты смогут получать препарат, эффективность которого в борьбе с инфекцией научно не доказана, на любой стадии вызываемого коронавирусом заболевания, в то время как раньше он был показан только в случаях тяжелого течения болезни. Решение о назначении противомалярийных хлорохина или гироксихлорохина по-прежнему будет принимать врач на основе данных о состоянии пациента и результатов дополнительных исследований, а также с письменного согласия пациента, говорится в газете.

Главным сторонником применения этих препаратов для лечения коронавируса в Бразилии является президент страны Жаир Болсонару, который ранее неоднократно ставил под сомнение реальную угрозу пандемии. С ним были не согласны двое бывших министров здравоохранения Луис Энрике Мандетта и Нелсон Тейш, которые из-за разногласий с главой государства покинули кабинет министров. С 16 мая Минздрав в статусе и.о. министра возглавляет генерал ВС Бразилии Эдуарду Пазуэлу, до назначения на эту должность командовавший гуманитарной операцией по приему венесуэльских беженцев. По указанию главы государства в военных лабораториях Бразилии налажено производство хлорохина.

Бразилия занимает первое место среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей. Согласно сводкам Минздрава, в стране насчитывается 271 062 заразившихся, умер 17 971 пациент. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, в сентябре же произойдет спад.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли.