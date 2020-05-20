У ВОЗ пока нет данных о повышающих летальность коронавируса мутациях

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на настоящий момент не располагает данными о мутациях коронавируса нового типа, которые могут привести к повышению летальности от инфекции. Об этом сообщила в среду представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24".

"У вируса есть очень много, скажем, маленьких шифтов и изменений, но еще не зафиксировано, чтобы он менял свою смертельность. Это значит, что просто сейчас недостаточно данных. Конечно, когда будет больше данных со всех территорий, будет лучше и легче сказать", - сказала она, отвечая на вопрос, почему в странах со схожими показателями по инфицированным может отличаться уровень смертности от нового коронавируса.