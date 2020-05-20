Суд в США впервые разрешил разрезать Titanic, чтобы достать старинный телеграф Marconi

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Суд в штате Вирджиния впервые в истории разрешил разрезать обломки британского лайнера Titanic, затонувшего 108 лет назад в Атлантическом океане, чтобы специалисты получили возможность извлечь старинный телеграф фирмы Marconi. Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post.

Беспроводной телеграф Marconi использовался для связи с соседними кораблями и подачи сигнала бедствия. В постановлении суда говорится, что принятое решение открывает "уникальную возможность достать артефакт, который станет частью наследия, оставленного после неизгладимой потери лайнера".

Однако компании RMS Titanic, обладающей эксклюзивными правами на подъем предметов с места кораблекрушения, "еще предстоит получить одобрение судебного органа насчет плана финансирования, что усложняется в условиях распространения коронавируса", отметила газета.

Ожидается, что экспедиция с применением подводных роботов может начаться уже этим летом. "Если телеграф удастся достать, есть вероятность, что его удастся восстановить. Голос Titanic снова может быть услышан", - отметила компания.

Ранее представители RMS Titanic неоднократно обращали внимание на ухудшающееся состояние судна. Его обломки находятся на глубине почти 4 км в международных водах на удалении примерно в 350 морских миль (650 км) от побережья канадского Ньюфаундленда. "В ближайшие несколько лет потолок, как ожидается, рухнет, он может погрести под собой остатки самой известной в мире радиостанции", - цитировала в январе британская газета The Daily Telegraph позицию компании.

Против планов RMS Titanic выступало Национальное управление океанических и атмосферных исследований, обладающее полномочиями по охране затонувших кораблей. По словам представителей американского ведомства, ушедший под воду Titanic следует воспринимать как могилу, а не как музейный экспонат.

Крушение "Титаника"

Первый же рейс Titanic из английского Саутгемптона в Нью-Йорк, начавшийся 10 апреля 1912 года, оказался последним. По пути лайнер сделал остановки во французском Шербуре и ирландском курорте Ков (пригороде города Корк), который в те времена, когда Ирландия была еще частью Британской империи, назывался Квинстаун.

15 апреля Titanic затонул, столкнувшись в водах Атлантики с так называемым черным, то есть перевернувшимся айсбергом темно-синего цвета, который не давал никакого отблеска. Именно это обстоятельство называют главной причиной позднего обнаружения опасности экипажем. На борту лайнера находились 2224 человека, 1513 из них погибли.

Обломки Titanic, которые покоятся на глубине более 3,7 тыс. м в северной части Атлантического океана, впервые были обнаружены в 1985 году. Начались многочисленные подводные экспедиции для обследования судна. В результате со дна были подняты тысячи различных предметов, представляющих историческую ценность. В 2017 году письмо одного из пассажиров, погибшего при крушении парохода, было продано на аукционе в Великобритании за рекордные 126 тыс. фунтов ($166 тыс.).