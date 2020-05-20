Росгвардия начала закупать тесты на антитела к коронавирусу для проверки личного состава

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Росгвардия начала закупку тест-систем для проверки личного состава на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"В настоящее время ведомством проводится закупка тест-систем для проведения в лабораториях госпиталей Росгвардии исследований на наличие у военнослужащих и сотрудников антител к коронавирусной инфекции. Дополнительно оборудование для проведения диагностики полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностики) будет поставлено в ближайшее время во 2-й военный клинический госпиталь", - сказал он.

Также Грибакин отметил, что на базе Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Росгвардии сформирована лаборатория диагностики на наличие в организме коронавируса, специалисты которой уже провели более 2 тыс. тестов.

Грибакин также сообщил, что глава Росгвардии Виктор Золотов распорядился продлить ограничительные мероприятия из-за коронавируса в центральном аппарате ведомства.

По его словам, в среду в ведомстве состоялось рабочее совещание ведомственного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов распорядился продолжить ограничительные мероприятия в центральном аппарате Росгвардии до особого распоряжения, а командующим округами войск национальной гвардии проводить поэтапное снятие ограничительных мер в соответствии с решениями высших должностных лиц субъектов РФ", - сказал он.

Также Грибакин отметил, что с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки участники совещания отдельно обсудили организацию работы по перевозке и размещению призывников, а также замене личного состава объединенной группировки войск (сил) в Северо-Кавказском округе Росгвардии.