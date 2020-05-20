СФ предложил Белоусову разрешить участие в заседаниях суда не по уголовным делам онлайн

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение разрешить участвовать в судебных заседаниях не по уголовным делам посредством видеоконференцсвязи. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Позволить участникам гражданского, арбитражного и административного судопроизводств участвовать в судебных заседаниях удаленно, с использованием личных средств видеоконференцсвязи с подтверждением своей личности через портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в документе.

С этой целью в Совфеде предлагают разработать законопроекты о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, КоАП, а также Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

В начале апреля зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских сообщил, что подготовил совместно с главой комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом пакет законопроектов о возможности проведения судебных заседаний в режиме видеосвязи из-за пандемии коронавируса. По мнению сенатора, нововведение позволит не допустить нарушения процессуальных прав в текущих условиях, значительно ускорит сроки рассмотрения дел, сократит временные затраты и судебные издержки, а также позволит повысить уровень реализации права на судебную защиту лиц с ограниченными возможностями.