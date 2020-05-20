Президент Сальвадора продлил действие введенного из-за коронавируса карантина до 6 июня

"С сегодняшнего дня вступает в силу новый исполнительный указ, который продлевает карантин до 6 июня. Будут действовать прежние ограничения на передвижение <...> и отменено движение общественного транспорта", - заявил представитель президентской администрации Конан Кастро. Его слова приводятся в среду в Twitter пресс-службы главы государства. "Так происходит из-за того, что кривая заражений не идет вниз, она продолжает подниматься, и нам нужно оставаться дома", - пояснил Кастро.

Согласно введенным ограничениям, граждане Сальвадора могут выходить из дома только для приобретения продуктов питания и других товаров первой необходимости. Причем период, в который возможны такие перемещения, регулируются в соответствии с номером удостоверения личности. Нарушители могут быть задержаны и доставлены в изолятор.

16 мая Букеле издал указ, который продлевал на 30 дней действие в Сальвадоре чрезвычайного положения, несмотря на тот факт, что Законодательная ассамблея (однопалатный парламент республики) ранее выступила против такого решения. В понедельник Верховный суд страны признал президентский указ о ЧП не соответствующим конституции. Глава государства не согласился с этим вердиктом, заявив, что в данном случае суд превысил свои полномочия. Букеле не исключил, что в сложившейся ситуации он может лишить парламент и Верховный суд финансирования, которое в приоритетном порядке будет перенаправлено на борьбу с пандемией.

Согласно последним официальным данным, общее число случаев заражения коронавирусом в Сальвадоре достигло 1 571, 31 человек умер. В середине апреля Международный валютный фонд одобрил запрос центральноамериканской страны о предоставлении срочной финансовой помощи в размере $389 млн для борьбы с коронавирусом.