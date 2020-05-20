Режим ограничений в Республике Коми продлили по 30 мая

ТАСС, 20 мая. Власти Республики Коми в связи с угрозой распространения коронавируса продлили режим ограничений по 30 мая. Об этом сообщил в среду врио Главы Республики Коми Владимир Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона во " ВКонтакте ".

"Ситуация с продлением режима ограничений. Провел в Ижме республиканский штаб. Коэффициент распространения снизился, он 1,7. Но ежедневный прирост, который давали вахтовики последнюю неделю, не дает нам возможности в полной мере вводить послабления по первому этапу, поэтому мы сегодня приняли решение о продлении режима ограничений до 30 мая включительно", - сказал Уйба.

Это решение принято в связи с увеличением числа случаев заражения среди вахтовиков. Ранее сообщалось, что в Коми выявлено пять очагов коронавируса среди вахтовиков - в городе Микунь Усть-Вымского района, в поселке Чикшино Печорского района, на месторождениях в Усинске, а затем и среди сотрудников "Северной алмазной кампании" в Воркуте.

Власти Республики Коми рассчитывают, что ситуация пойдет на спад с 23 мая. Введенные ранее в регионе послабления продолжают действовать.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Коми подтверждено 1 019 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 12 случаев. Под медицинским наблюдением находится 2 277 человек, из них 2 211 контактировали с заболевшими, 66 прибыли из-за рубежа. Выздоровели 446 человек, умерли 18.