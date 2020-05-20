Помпео заявил, что США направляют более 15 тыс. аппаратов ИВЛ свыше 60 странам

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты направляют более 15 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) свыше 60 странам по всему миру. Об этом сообщил в среду госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

"США безвозмездно предоставляет россиянам 200 аппаратов ИВЛ американского производства, чтобы помочь в борьбе с [вызываемым новым коронавирусом заболеванием] COVID-19. Мы взяли на себя обязательство отправить свыше 15 тыс. аппаратов ИВЛ более чем в 60 стран и продолжаем оставаться мировым лидером в борьбе с этой пандемией", - написал он.

В среду военно-транспортный самолет С-17 с первой партией из 50 американских аппаратов ИВЛ вылетел в Москву с военной базы Чарлстон (штат Южная Каролина). Как ранее корреспонденту ТАСС сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, первая партия из 50 аппаратов ИВЛ для России будет готова к отправке 20 мая, а вторая со 150 аппаратами - 26 мая. Он подчеркнул, что США на безвозмездной основе предоставляют России 200 аппаратов ИВЛ. По данным радиостанции "Голос Америки", общая стоимость самих аппаратов, их доставки и сопутствующих компонентов составит $4,7 млн.

Об отправке помощи

Как заявил 17 мая Помпео, власти Соединенных Штатов рады, что могут помочь России в борьбе с коронавирусом. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты при необходимости направят в РФ аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи в противодействии распространению инфекции. Трамп тогда назвал это чрезвычайно любезным жестом со стороны России.

Согласно итоговым договоренностям России и США, поставку в апреле российского груза в США в рамках борьбы с коронавирусом полностью оплатил Российский фонд прямых инвестиций. США в свою очередь оплатили поставку ответного американского груза в РФ.