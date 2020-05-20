Праздник Ураза-байрам объявили в Адыгее выходным днем

МАЙКОП, 20 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи объявили мусульманский праздник Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан) выходным днем, соответствующее распоряжение подписал в среду глава Адыгеи Мурат Кумпилов, оно опубликовано на сайте администрации главы и правительства региона.

Выходной день с воскресенья, 24 мая, когда отмечается Ураза-байрам, перенесут на понедельник, 25 мая. В честь священного дня руководителям предприятий и организаций региона рекомендуют предоставлять сотрудникам выходной.

Из-за сложной эпидемической обстановки в связи с пандемией коронавируса в Адыгее и на Кубани отменили праздничный коллективный намаз и торжества на Ураза-байрам, решение принято Духовным управлением мусульман (ДУМ) Республики Адыгея и Краснодарского края. Все ограничительные меры, принятые ранее из-за коронавируса, продолжают действовать до особого распоряжения, поэтому все мечети Адыгеи и Кубани все еще закрыты и к началу праздника не откроются, сообщил на сайте ДУМ муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов.

"Эпидемическая обстановка пока не позволяет нам вернуться к привычному образу жизни. Приближающийся праздник Ураза-байрам нам необходимо встретить в кругу семьи. Тех, кто намеревался отпустить детей собирать подарки и сладости, убедительно просим воздержаться от этого", - сказал Карданов, добавив, что муфтият призывает верующих не посещать места захоронения родных и близких, не собираться для торжественного празднования и не ходить друг к другу в гости.

По данным оперштаба республики, в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 591 человека. На лечении находятся 309 человек. С начала пандемии в республике выздоровели 274 человека, умерли восемь человек.

Ураза-байрам - праздник-поощрение для мусульман, придерживающихся строгого поста в священный месяц Рамадан. Дата Ураза-байрама напрямую зависит от великого поста и приходится на первый день месяца Шавваль - щедрого месяца. Традиционно празднование длится три дня, мусульмане ходят в гости друг к другу и навещают своих старших родственников. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.